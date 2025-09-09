Врач назвал самое опасное для организма лекарство: оно очень популярно

Некоторые препараты могут быть опасны для применения. Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что «во всем мире запретили принимать аспирин», но в РФ его активно назначают. Мясников отметил, что по его мнению аспирин — самое опасное лекарство для россиян.
Врач обратил внимание, что аспирин может быть косвенно виновен в гибели людей. Дело в том, что этот препарат назначается в качестве обезболивающего средства. Принимая лекарство, человек повышает кровоточивость.
«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — заявил Александр Мясников.
В России тем временем завершились испытания вакцины «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». Препараты успешно подавили репликацию ВИЧ у подопытных животных.