Аэропорт Комсомольска-на-Амуре передадут в частное управление

«Будем расторговывать между частниками. По федеральной программе смотрели — объективно нет денег. Я считаю правильным отдавать аэропорты в частное управление. У нас все хорошо получилось с аэропортом Хабаровска, поэтому и здесь попробуем пойти по тому же сценарию. Я на полях форума [ВЭФ-2025] разговаривал с Олегом Дерипаской, также владелец Хабаровского аэропорта зайдет на конкурс. И “Новапорт”, конечно. Вот они — три участника», — сообщил Дмитрий Демешин.
Напомним, что аэропорт Комсомольска не принимает и не отправляет рейсы с конца 2023 года, сейчас сообщение с городом возможно только по железной дороге и автотрассе. Губернатор заявил, что запланированы реконструкция аэропорта, взлетно-посадочной полосы, а также строительство грузового терминала.