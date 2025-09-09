В РФ предложили считать трудовой и страховой стаж иначе: как на это влияет уход за ребенком

Россияне, ухаживающие за ребенком до достижения малышом 1,5 года, могут получить приятный бонус. Депутаты предложили засчитывать это время в трудовой и страховой стаж в двойном размере. Об этом сказано в законопроекте, внесенном в Госдуму, пишут «Известия».