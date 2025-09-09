Ричмонд
В РФ предложили считать трудовой и страховой стаж иначе: как на это влияет уход за ребенком

В Госдуме хотят засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж в двойном размере.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, ухаживающие за ребенком до достижения малышом 1,5 года, могут получить приятный бонус. Депутаты предложили засчитывать это время в трудовой и страховой стаж в двойном размере. Об этом сказано в законопроекте, внесенном в Госдуму, пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, указанная мера может увеличить уровень защиты и поддержки граждан, ухаживающих за новорожденными. Кроме того, законопроект призван повысить рождаемость.

«Реализация законопроекта находится в русле стратегически значимых задач по развитию института семьи, формированию благоприятной социальной среды для детей и родителей, обеспечению равенства семейных и трудовых прав, а также по усилению социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения», — говорится в документе.

Депутаты также предложили понизить размер НДС до 5% на ряд товаров. К ним относится социально-значимая продукция, например, вещи для детей и книги.