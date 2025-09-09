Гражданин Болгарии оформляет временное проживание во Владивостоке

Болгарин Геоорги Илиев принял решение переехать во Владивосток и уже подал документы на разрешение на временное проживание. Это стало возможным благодаря указу Президента РФ от 19 августа 2024 года № 702, направленному на оказание гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Георги Илиев, родившийся в 1972 году, рассказал, что основным поводом для переезда стали усиливающиеся в Болгарии, по его мнению, гонения на русский язык и культуру. Вернувшись из Москвы, где он посетил Парад Победы, он был задержан в аэропорту Софии и отправлен на допрос в отдел полиции. Этот инцидент и подтолкнул болгарина к решению о переезде в Россию.
Пресс-служба УВМ УМВД России по Приморскому краю отметила, что подобных обращений в МИД становится всё больше. За год действия указа поступило почти две тысячи заявлений от иностранцев, из которых порядка 1 300 уже получили положительные решения.
В Приморском крае миграционная служба за год приняла 51 заявление на временное проживание. Среди желающих четыре гражданина Австралии, два — Германии, 45 — Южной Кореи и по одному — из США и Польши. Семнадцать заявок уже одобрены, остальные рассматриваются.
Гео́рги собирается во Владивостоке устроиться на работу — рассматривает варианты работы на стройке или водителем. Кроме того, он надеется создать семью. Родные в Болгарии восприняли новость по-разному: родители поддержали решение, а братья и сёстры относятся к нему настороженно.
Пресс-служба подчеркнула, что заявления на разрешение временного проживания могут подавать как в России, так и за рубежом через российские дипломатические учреждения.