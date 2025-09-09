Гражданин Болгарии оформляет временное проживание во Владивостоке

Георги Илиев, родившийся в 1972 году, рассказал, что основным поводом для переезда стали усиливающиеся в Болгарии, по его мнению, гонения на русский язык и культуру. Вернувшись из Москвы, где он посетил Парад Победы, он был задержан в аэропорту Софии и отправлен на допрос в отдел полиции. Этот инцидент и подтолкнул болгарина к решению о переезде в Россию.