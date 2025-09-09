В Слюдянке остановили незаконную перевозку 50 телят

— По этой причине водителю было выдано официальное предписание о возврате всего поголовья обратно в пункт отправления. Владельцу животных также будет направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений ветеринарного законодательства. Этот случай стал уже девятым с начала текущего года, когда в Слюдянке совместными рейдами надзорных органов и полиции пресекалась незаконная перевозка скота. Всего за 2025 год в место вывоза было возвращено 393 головы животных, перевозившихся с нарушениями, — сказано в сообщении Управления.