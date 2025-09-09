В Слюдянке остановили незаконную перевозку 50 телят

Ранним утром 8 сентября 2025 года в районе Слюдянки была пресечена попытка нелегального провоза крупной партии животных. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, грузовик с пятьюдесятью телятами, следовавший из Бурятии в Новосибирскую область, был остановлен для проверки. Во время осмотра выяснилось, что на перевозку скота отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы.
— По этой причине водителю было выдано официальное предписание о возврате всего поголовья обратно в пункт отправления. Владельцу животных также будет направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений ветеринарного законодательства. Этот случай стал уже девятым с начала текущего года, когда в Слюдянке совместными рейдами надзорных органов и полиции пресекалась незаконная перевозка скота. Всего за 2025 год в место вывоза было возвращено 393 головы животных, перевозившихся с нарушениями, — сказано в сообщении Управления.
Такие меры необходимы, поскольку транспортировка животных без ветеринарных документов создает серьезную угрозу распространения инфекционных заболеваний. Это ставит под урон не только животноводческие хозяйства, но и здоровье людей.
