«Совершенно очевидно»: в Белом доме ответили на сообщения о провокационной открытке Трампа Эпштейну

Белый дом опроверг информацию о провокационной открытке Трампа Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом отреагировал на статью WSJ с поздравительной открыткой Дональда Трампа, адресованной Джеффри Эпштейну. Так, представители администрации США категорически отвергли сообщение The Wall Street Journal относительно поздравительной открытки, приписываемой президенту США и заверили, что Трамп не имел отношения к ее созданию.

Согласно публикации, речь идет о поздравительном послании, выполненном на фоне силуэта женской фигуры без одежды. В числе лиц, подписавших открытку, фигурирует имя Дональда Трампа.

«Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал ее», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Х.

По ее словам, издание нарушило стандарты журналистской этики, опубликовав материал до получения официальной позиции администрации. При этом Ливитт подчеркнула готовность представителей Трампа обратиться в суд.

Накануне соратник Трампа Майк Джонсон заявил, что американский президент сотрудничал с агентами ФБР по делу Джеффри Эпштейна.

