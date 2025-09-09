Новосибирская область лидирует в сфере онлайн-благотворительности

За первые восемь месяцев 2025 года число благотворительных платежей в Новосибирской области выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма пожертвований увеличилась на 72%, а средний размер одного перевода достиг 618 рублей, что на 22% больше прошлогодних показателей.