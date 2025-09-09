Новосибирская область лидирует в сфере онлайн-благотворительности

За первые восемь месяцев 2025 года число благотворительных платежей в Новосибирской области выросло на 41%.
Жители Новосибирской области продемонстрировали впечатляющий рост благотворительной активности. Регион занял лидирующие позиции в России по динамике развития онлайн-пожертвований, о чём сообщает Infopro54.
За первые восемь месяцев 2025 года число благотворительных платежей в Новосибирской области выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма пожертвований увеличилась на 72%, а средний размер одного перевода достиг 618 рублей, что на 22% больше прошлогодних показателей.
Большинство пожертвований направляется на помощь детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Значительная часть средств также поступает на поддержку воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей и молодых людей, нуждающихся в лечении и реабилитации.
Помимо помощи детям, жители региона поддерживают: религиозные организации, бездомных, жертв катастроф, людей с инвалидностью, профсоюзы предпринимателей и фрилансеров.
Особенно крупные суммы жители области направляют детским хосписам — в среднем 1 538 рублей за пожертвование. На лечение тяжелобольных детей переводят около 542 рублей, а религиозным организациям — примерно 583 рубля.