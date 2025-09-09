Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому из россиян в октябре повысят пенсию

С 1 октября часть российских пенсионеров ожидает повышение выплат.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в беседе с порталом «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.

В частности, пенсии вырастут у тех, кому в сентябре исполнится 80 лет — с октября им начнут начислять выплаты, увеличенные на 10 221,70 рубля. По словам эксперта, эта сумма состоит из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8 907,70 рубля и надбавки за уход в 1 314 рублей.

Например, если в сентябре пенсия составляла 39 878,93 рубля, то с октября она увеличится на 10 221,70 рубля и составит 50 100,63 рубля, что на 25,63% больше предыдущей выплаты. Заявление подавать не нужно — Социальный фонд РФ автоматически пересчитает и проиндексирует пенсии.

Кроме этого, повышение коснется и военных пенсионеров. Ожидается, что в октябре 2025 года пенсии, выплачиваемые по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов, будут проиндексированы примерно на 7,6%. Это повышение также произойдет автоматически, отметил эксперт.