В Хабаровском крае идёт массовая вакцинация населения от гриппа

Лучшее время для прививки — с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение двух-трёх недель, поэтому важно пройти процедуру до начала активной циркуляции вирусов, которая обычно приходится на январь-март. В ведомстве подчеркнули, что сделать прививку можно и позже, вплоть до зимы: даже в этом случае вакцинация снижает риск заражения и тяжёлого течения болезни.