В Хабаровском крае идёт массовая вакцинация населения от гриппа

В Хабаровском крае началась массовая иммунизация против гриппа. Кампания стартовала 4 сентября и проводится в рамках национального календаря прививок, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Reuters

Грипп остается одной из самых распространённых вирусных инфекций с высоким риском осложнений. Врачи напоминают, что заболевание характеризуется резким началом, высокой температурой и поражением дыхательных путей, а последствия могут быть опасны для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

Лучшее время для прививки — с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение двух-трёх недель, поэтому важно пройти процедуру до начала активной циркуляции вирусов, которая обычно приходится на январь-март. В ведомстве подчеркнули, что сделать прививку можно и позже, вплоть до зимы: даже в этом случае вакцинация снижает риск заражения и тяжёлого течения болезни.

Согласно постановлению главного санитарного врача России, прививками необходимо охватить до 60% населения региона, а среди групп риска — не менее 75%. Вакцинация особенно актуальна для работников животноводческих хозяйств, сотрудников зоопарков и тех, кто имеет регулярный контакт с животными.