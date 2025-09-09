Ричмонд
В Красноярске ожидается теплый и сухой день 9 сентября

9 сентября жителей Красноярска ждет комфортная погода, благоприятная для прогулок и дел на свежем воздухе.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМ.

9 сентября жителей Красноярска ждет комфортная погода, благоприятная для прогулок и дел на свежем воздухе. По данным синоптиков, осадков не предвидится.

Небо будет покрыто переменной облачностью, которая не помешает солнцу. В течение дня столбики термометров поднимутся до отметки +16…+18 градусов. Ночью температура опустится до +4…+6 градусов.

Ветер восточный, слабый — 1−5 метров в секунду, что создаст приятные условия для времяпрепровождения на улице.

Таким образом, вторник порадует красноярцев по-настоящему осенним, но солнечным и спокойным днем. Смело планируйте вылазки в парки.