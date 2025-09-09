Новости как источник переедания: врач рассказала о скрытой опасности для здоровья

В такие моменты люди чаще тянутся к сладкому, кофе или энергетикам. Это помогает на короткое время, но в итоге приводит к еще большему истощению организма, недосыпу и хроническому стрессу. Такой замкнутый круг становится почвой для переедания и набора лишнего веса.