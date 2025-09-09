Новости как источник переедания: врач рассказала о скрытой опасности для здоровья

Многие люди не задумываются, что причиной переедания может быть привычка постоянно следить за новостями. Поток тревожной информации заставляет организм испытывать стресс даже тогда, когда события происходят далеко и напрямую нас не касаются. Об этом KP.RU рассказала врач-психиатр, психотерапевт с многолетним стажем Евгения Кушнирская.
— Мы в курсе многих событий, которые к нам не имеют напрямую никакого отношения. Но мозгу это не важно — виртуальную реальность он воспринимает как реальную опасность, ведь мы это слушаем и видим, обрабатываем эту информацию, — объяснила психотерапевт.
По ее словам, мы тратим на тревожные новости энергию и эмоции. Чтобы справляться с делами, организм ищет быстрый источник энергии — и чаще всего это еда.
В такие моменты люди чаще тянутся к сладкому, кофе или энергетикам. Это помогает на короткое время, но в итоге приводит к еще большему истощению организма, недосыпу и хроническому стрессу. Такой замкнутый круг становится почвой для переедания и набора лишнего веса.
Специалист посоветовала внимательнее относиться к своему образу жизни. Чтобы избежать проблем, важно не только следить за питанием, но и регулировать поток информации.