Правительство поддержало проект о праве студенческих семей на общежитие

В официальном отзыве кабмина сообщается, что положения, касающиеся предоставления отдельных помещений для семейных студентов, нуждаются в дополнительном уточнении, в том числе в целях устранения противоречий положениям Жилищного кодекса РФ. Кроме того, в отзыве обращается внимание на формулировку, которая допускает возможность использования помещений в общежитиях в том числе для проживания лиц, не являющихся студентами, что не соответствует целевому назначению помещений и нарушает логику и системность правового регулирования.