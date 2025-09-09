Врач рассказала о пользе и вреде граната

«Польза граната в том, что он содержит большое количество витамина С, соответственно, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, пищеварение. Также считается, что он может поддерживать уровень гемоглобина при железодефиците. Ну и, соответственно, входящие в его состав антиоксиданты помогают замедлять воспалительные процессы», — сказала Волкова.