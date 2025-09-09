Врач рассказала о пользе и вреде граната

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Гранат способен укреплять иммунитет, улучшать аппетит и пищеварение, однако его кислый сок не рекомендуется употреблять при обострении хронических заболеваний ЖКТ, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Польза граната в том, что он содержит большое количество витамина С, соответственно, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, пищеварение. Также считается, что он может поддерживать уровень гемоглобина при железодефиците. Ну и, соответственно, входящие в его состав антиоксиданты помогают замедлять воспалительные процессы», — сказала Волкова.
Однако, по словам диетолога, сок граната не рекомендуется употреблять при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как он достаточно кислый и может раздражать слизистую желудка.
«Кроме того, концентрированные кислоты граната могут разрушать эмаль зубов, поэтому гранатовый сок лучше пить либо разбавленным, либо через трубочку», — добавила собеседница.