Россиянам разъяснили правила работы в предпраздничные дни

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — сказано в документе.
В нем говорится, что в случаях, когда невозможно сократить продолжительность работы, переработка на час должна быть компенсирована.
Также в письме отмечается, что сотрудник не выходит на работу, если длительность смены составляет час или менее.
До этого Банк России сообщил, что в РФ резко увеличилась доля компаний, планирующих сокращение сотрудников во второй половине 2025 года. По данным регулятора, 11,5% работодателей из 11,6 тысячи опрошенных намерены оптимизировать штат, что почти вдвое больше по сравнению с 6,9% в январе.