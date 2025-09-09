Врач предостерегла об опасности бесконтрольного приема аспирина

Врач-терапевт Зумруд Омарова в интервью NEWS.ru рассказала, в каких случаях можно безопасно применять аспирин. По ее словам, это лекарство эффективно помогает при головной и зубной боли, мигрени, невралгии, а также снижает температуру и уменьшает воспаление. Кроме того, аспирин используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он разжижает кровь и снижает риск образования тромбов и инсультов.