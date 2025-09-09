Врач предостерегла об опасности бесконтрольного приема аспирина

Врач-терапевт Зумруд Омарова в интервью NEWS.ru рассказала, в каких случаях можно безопасно применять аспирин. По ее словам, это лекарство эффективно помогает при головной и зубной боли, мигрени, невралгии, а также снижает температуру и уменьшает воспаление. Кроме того, аспирин используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он разжижает кровь и снижает риск образования тромбов и инсультов.
— Если принимать аспирин по назначению врача, то он отлично подходит для лечения головной, зубной боли, мигрени, невралгии. Самолечение недопустимо, так как превышение дозировки или слишком частый прием могут вызвать серьезные побочные эффекты, — подчеркнула Омарова.
Рекомендуется принимать не более 1−2 таблеток каждые 5−6 часов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сочетание грибов и спиртного грозит отказом почек и печени.