У 243 мигрантов в Новосибирске взяли образцы ДНК

В ходе проверки иностранцев в Новосибирске, силовики выявили множественные нарушения.
С 1 по 7 сентября силовики проверили 760 мест, где живут иностранцы. В рейде участвовали полицейские и росгвардейцы, о чём сообщил начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 8 сентября.
За неделю работы проверили 334 квартиры иностранцев, осмотрели 181 стройку и посетили 235 предприятий. Уже на первых десяти точках нашли 280 нарушений. Сотрудники составили 259 протоколов.
Также силовики провели дактилоскопирование 243 иностранцев, 72 человека сдали образцы генетического профиля. За неделю через границу Новосибирской области прошло более 19 тысяч человек: 9 510 въехало и 10 205 выехало.
По результатам проверки 39 человек могут выгнать из страны, а 92 иностранцам запретили въезд.