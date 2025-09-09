У 243 мигрантов в Новосибирске взяли образцы ДНК

С 1 по 7 сентября силовики проверили 760 мест, где живут иностранцы. В рейде участвовали полицейские и росгвардейцы, о чём сообщил начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 8 сентября.