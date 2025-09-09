В Донецке ветврачи спасли жизнь собаке с отрубленной верхней челюстью

Ранее Life.ru сообщал о том, как российские сапёры спасли котёнка, обнаруженного в заминированном украинском блиндаже, оставленном противником. Обычно такие сооружения подрываются без предварительного осмотра, однако на этот раз сапёр услышал мяуканье.