В Петербурге пройдет форум объединенных культур: участниками станут и «недружественные страны»

На Петербургский форум объединенных культур прибудут представители из 67 стран.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге 11−13 сентября пройдет международный форум объединенных культур. Мероприятие состоится при участии представителей из 67 стран. Кроме того, в Петербург прибудут члены 49 делегаций. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Отмечается, что в числе зарегистрированных участников есть и представители «недружественных стран». Как пояснила вице-премьер, они «посещали и будут посещать Петербург».

«Пока мы фиксируем, на конкретную дату, 67 стран и 49 официальных делегаций. Надеюсь, что уже на момент начала форума, то есть на 11 сентября, цифра поменяется», — подытожила Татьяна Голикова.

На мероприятии выступят около 400 спикеров. Кроме того, организовано 11 тематических секций. В форуме также поучаствуют оперная певица Хибла Герзмава и пианист Денис Мацуев.

