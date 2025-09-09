Ричмонд
В аэропорту Сочи задержаны восемь рейсов

В международном аэропорту Сочи задержаны восемь авиарейсов из-за введенных ограничений. Об стало известно из онлайн-табло авиагавани.

В аэропорту Сочи задержаны рейсы.

«На данный момент скорректировано расписание авиарейсов. Задержаны семь рейсов на прилет и один на вылет», — сообщили в сочинском аэропорту.

Согласно информации табло, задержки затронули рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга, Ярославля и других городов России. В аэропорту функционируют зоны ожидания и стойки информации.

Ранее в целях обеспечения безопасности полетов в авиагаванях Сочи и Тамбова вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. В настоящий момент во владивостокском аэропорту 350 пассажиров ожидают отправления рейса, задержанного по расписанию.