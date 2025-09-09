В мэрии ответили, когда включат отопление в Красноярске в 2025 году

Напомним, летом 2025 года в Красноярском крае и других регионах страны подняли цены на коммунальные услуги. Журналисты АиФ из трёх сибирских городов — Красноярска, Омска и Новокузнецка — сравнили новые платёжки за ЖКХ и выяснили, как на самом деле изменились тарифы.