В мэрии ответили, когда включат отопление в Красноярске в 2025 году

«Отопление включат, когда температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Сейчас специалисты мониторят прогноз погоды», — рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова.
В свою очередь, в СГК заверили, что энергетики полностью готовы к предстоящему сезону, и напомнили, что обычно он стартует в середине сентября.
Судя по прогнозу синоптиков, похолодания на этой рабочей неделе не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16, +18 градусов. Самым прохладным днем станет пятница, когда столбик термометра опустится до +14 градусов и пойдет дождь.
Для сравнения, в 2024 году из-за резкого похолодания отопительный сезон в Красноярске начался 12 сентября.
