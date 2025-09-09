Ричмонд
В мэрии ответили, когда включат отопление в Красноярске в 2025 году

С наступлением осени жители города начали задаваться вопросом о сроках начала отопительного сезона. Как объяснили корреспонденту krsk.aif.ru в администрации Красноярска, решение будет принято на основании погодных условий.

Источник: AP 2024

«Отопление включат, когда температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Сейчас специалисты мониторят прогноз погоды», — рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова.

В свою очередь, в СГК заверили, что энергетики полностью готовы к предстоящему сезону, и напомнили, что обычно он стартует в середине сентября.

Судя по прогнозу синоптиков, похолодания на этой рабочей неделе не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16, +18 градусов. Самым прохладным днем станет пятница, когда столбик термометра опустится до +14 градусов и пойдет дождь.

Для сравнения, в 2024 году из-за резкого похолодания отопительный сезон в Красноярске начался 12 сентября.

Напомним, летом 2025 года в Красноярском крае и других регионах страны подняли цены на коммунальные услуги. Журналисты АиФ из трёх сибирских городов — Красноярска, Омска и Новокузнецка — сравнили новые платёжки за ЖКХ и выяснили, как на самом деле изменились тарифы.