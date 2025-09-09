Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

Россияне до 1 октября должны выбрать форму получения соцподдержки.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жители России, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — говорится в документе.

Уточняется, что под натуральной формой подразумевается выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае, когда человеку не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц.

«При этом существует возможность заменить их полностью или частично. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — уточнили в фонде.

Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента, пока человек не подаст новое заявление.