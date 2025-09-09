Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA напечатало на 3D-принтере дом-модуль для симуляции жизни на Марсе

В модуле Mars Dune Alpha в течение года будут жить лётчик, военный медик, учёный и бортинженер.

Источник: Аргументы и факты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в октябре запустит «годовую симуляцию жизни астронавтов» на Марсе, сообщает американское агентство.

В NASA уточнили, что в жилище, созданном с помощью на 3D-принтере, в течение года будут жить четыре волонтёра.

«Четыре исследователя-волонтёра вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год», — говорится в сообщении.

Жилище, напечатанное на 3D-принтере, находится в космическом центре NASA в Хьюстоне, (штат Техас). Речь идёт о модуле Mars Dune Alpha площадью 158 квадратных метров. В нём будут жить лётчик-испытатель ВВС Соединённых Штатов майор Росс Элдер, полковник и медик Космических сил США Эллен Эллис, учёный Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической промышленности, бортинженер Джеймс Спайсер.

Эксперимент поможет собрать информацию для исследований спутника Земли, Марса и других планет.

В NASA подчеркнули, что команда «будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней». Волонтёры столкнутся со сбоями оборудования, задержками связи и дефицитом ресурсов.

Помимо этого, им предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи. В частности, речь идёт о выращивании овощей и роботизированных операциях.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше