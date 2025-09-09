NASA напечатало на 3D-принтере дом-модуль для симуляции жизни на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в октябре запустит «годовую симуляцию жизни астронавтов» на Марсе, сообщает американское агентство.
В NASA уточнили, что в жилище, созданном с помощью на 3D-принтере, в течение года будут жить четыре волонтёра.
«Четыре исследователя-волонтёра вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год», — говорится в сообщении.
Жилище, напечатанное на 3D-принтере, находится в космическом центре NASA в Хьюстоне, (штат Техас). Речь идёт о модуле Mars Dune Alpha площадью 158 квадратных метров. В нём будут жить лётчик-испытатель ВВС Соединённых Штатов майор Росс Элдер, полковник и медик Космических сил США Эллен Эллис, учёный Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической промышленности, бортинженер Джеймс Спайсер.
Эксперимент поможет собрать информацию для исследований спутника Земли, Марса и других планет.
В NASA подчеркнули, что команда «будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней». Волонтёры столкнутся со сбоями оборудования, задержками связи и дефицитом ресурсов.
Помимо этого, им предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи. В частности, речь идёт о выращивании овощей и роботизированных операциях.