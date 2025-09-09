Красноярцев пригласили на поднятие креста и купола на храм на Стрелке

«Купол прообразует небесный свод, и освящение его указывает на то, что храм становится особым местом присутствия Бога на Земле. А крест — это символ веры и нахождение его на самой высокой точке храма одновременно говорит о нескольких смыслах: орудие казни Богочеловека Иисуса Христа, на котором Он был распят ради искупления людей; главный символ христианства, знамение победы Христа над адом и смертью; наименование крестного подвига Спасителя. Крест является символом жертвенной любви всеблагого Бога к падшим людям, всепобеждающим духовным оружием христиан, основанием и средоточием церковной жизни. Крест всегда возводится так, что если встать лицом к нему, то за ним окажется восток, на противоположной стороне — запад, слева — север, справа — юг».