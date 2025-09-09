Красноярцев пригласили на поднятие креста и купола на храм на Стрелке

Напомним, важные элементы были изготовлены в Белгороде и в конце августа доставлены в Красноярск.
«11 сентября в 12:00 состоится историческое событие для нашего храма — торжественное освящение и поднятие креста и купола. Митрополит Красноярский и Ачинский Никита возглавит службу. Приглашаем всех желающих разделить это радостное событие с нами. Помолимся вместе о благополучном завершении строительства», — призвали красноярцев представители храма.
Там также отметили, что купол и крест православного храма — это не просто яркая отличительная черта, эти два элемента несут в себе еще и глубокий сакральный смысл:
«Купол прообразует небесный свод, и освящение его указывает на то, что храм становится особым местом присутствия Бога на Земле. А крест — это символ веры и нахождение его на самой высокой точке храма одновременно говорит о нескольких смыслах: орудие казни Богочеловека Иисуса Христа, на котором Он был распят ради искупления людей; главный символ христианства, знамение победы Христа над адом и смертью; наименование крестного подвига Спасителя. Крест является символом жертвенной любви всеблагого Бога к падшим людям, всепобеждающим духовным оружием христиан, основанием и средоточием церковной жизни. Крест всегда возводится так, что если встать лицом к нему, то за ним окажется восток, на противоположной стороне — запад, слева — север, справа — юг».
Напомним, «малый» деревянный храм высотой 27 метров начали возводить через дорогу от филармонии, недалеко от парохода-музея «Святитель Николай», в феврале 2023 года. Его открытие должно состояться уже зимой.
А рядом, к 400-летию Красноярска, то есть к 2028 году, планируют построить большой кафедральный собор.
В настоящее время в Красноярске 31 действующий храм. Новый митрополит Никита заявил, что в таком городе-миллионнике их должно быть значительно больше: «От патриарха есть благословение, что на каждые 10 тысяч жителей должен быть храм, а исходя из того, что в Красноярске более миллиона человек, поэтому не менее 100 храмов здесь необходимо, чтобы было».