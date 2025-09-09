Ричмонд
Бывший сахалинский губернатор стал дневальным в колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупционные преступления к 15 годам лишения свободы, занимает в колонии должность старшего дневального.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупционные преступления к 15 годам лишения свободы, занимает в колонии должность старшего дневального. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он добросовестно выполняет свои обязанности.

В обязанности Хорошавина входит контроль за численностью осуждённых в отряде, поддержание чистоты и порядка, обеспечение сохранности имущества, а также выполнение хозяйственных работ. Кроме того, он подал заявление об увеличении объёма неоплачиваемых работ по благоустройству территории колонии, хотя как пенсионер ранее к таким работам не привлекался.

Экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии на территории Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Сахалина Хорошавин ударился в веру в колонии.

