Бывший сахалинский губернатор стал дневальным в колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за коррупционные преступления к 15 годам лишения свободы, занимает в колонии должность старшего дневального. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он добросовестно выполняет свои обязанности.
В обязанности Хорошавина входит контроль за численностью осуждённых в отряде, поддержание чистоты и порядка, обеспечение сохранности имущества, а также выполнение хозяйственных работ. Кроме того, он подал заявление об увеличении объёма неоплачиваемых работ по благоустройству территории колонии, хотя как пенсионер ранее к таким работам не привлекался.
Экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии на территории Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор Сахалина Хорошавин ударился в веру в колонии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.