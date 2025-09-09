Церковный праздник 9 сентября 2025: приметы, традиции, что нельзя делать сегодня

Сбор рябины. С этого дня начинали активно собирать ягоды рябины. Считалось, что собранная после 9 сентября рябина обладает особой силой и сладостью, так как первые заморозки уже «прихватывали» ее. Из нее готовили целебные отвары, варенье, настойки и просто вешали гроздья на кухне для красоты.