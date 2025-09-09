Церковный праздник 9 сентября 2025: приметы, традиции, что нельзя делать сегодня

9 сентября, православные верующие вспоминают одного из самых почитаемых учеников Христа — апостола от семидесяти Кукшу Одесского. Этот день в народном календаре также носит название Кукша-рябинник или Память Анфисы Рябинницы. Рассказываем о смысле праздника, его традициях и главных запретах.
Суть праздника.
9 сентября Церковь чтит память сразу двух святых:
Преподобного Кукши Одесского (в миру — Косьма Кириллович Величко), известного своим даром прозорливости, исцеления и утешения людей в тяжелые советские времена. Он провел много лет в лагерях, но никогда не унывал и продолжал нести веру людям.
Мученицы Анфисы Новой, пострадавшей за веру в IX веке.
Народное же внимание в этот день традиционно приковано к рябине, которая как раз созревает к этому времени.
Традиции и приметы дня.
Многие традиции 9 сентября связаны с рябиной, которой приписывали мощные обережные свойства.
Сбор рябины. С этого дня начинали активно собирать ягоды рябины. Считалось, что собранная после 9 сентября рябина обладает особой силой и сладостью, так как первые заморозки уже «прихватывали» ее. Из нее готовили целебные отвары, варенье, настойки и просто вешали гроздья на кухне для красоты.
Оберег для дома. Веточку с ягодами обязательно вешали под крышей дома или у входа, чтобы защитить жилище от нечистой силы, сглаза и пожаров.
Свадебные обряды. Молодоженам стелили на постель рябиновые листья, чтобы брак был крепким, а семейная жизнь — счастливой.
Народные приметы:
Много рябины — к дождливой осени и суровой зиме.
Листья на рябине пожелтели — осень будет ранней и холодной.
Если сорвать меньше 5 ягод рябины — зима будет мягкой, а если больше — жди сильных морозов.
Гром гремит — к теплой осени.
Что не рекомендуется делать.
Как и в любой церковный праздник, 9 сентября стоит избегать ссор, сквернословия и дурных мыслей. Также существуют конкретные народные запреты:
Нельзя оставлять детей без присмотра. Считалось, что в этот день они особенно уязвимы для сглаза, поэтому малышей старались не выпускать одних на улицу и прикалывали к одежде рябиновый листок.
Не стоит брать в долг, отдавать деньги или выносить что-то из дома. Это может привести к финансовым проблемам.
Стоит отказаться от шумных застолий и употребления алкоголя. День лучше провести в кругу семьи, в спокойной и благостной атмосфере.
Запрещалось рубить или ломать рябину без особой нужды. Это дерево особенно почиталось, и причинение ему вреда могло навлечь беду.
В целом, день 9 сентября — это время тихой радости, заготовок на зиму и укрепления семейного очага. Проведите его в гармонии с природой и близкими.