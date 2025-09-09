Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ определило единое время для изучения каждого школьного предмета, с нового учебного года введено поурочное планирование, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.
«Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия», — сказал министр в интервью на полях Восточного экономического форума.
Так, например, на изучение истории в 10−11-х классах рекомендуется выделять 136 часов (по два часа в неделю). Раньше уроки истории проводились в школах по-разному, например, на изучение Великой Отечественной войны было всего шесть уроков. Сегодня содержание, связанное с событиями истории России, усилено. Каждая школа должна проводить 18 уроков истории в 10-м классе на тему Великой Отечественной войны, а на такие темы, как Сталинградская и Курская битвы, необходимо выделять отдельные уроки — по одному часу в 10-м классе.
