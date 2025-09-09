Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета

Так, например, на изучение истории в 10−11-х классах рекомендуется выделять 136 часов (по два часа в неделю). Раньше уроки истории проводились в школах по-разному, например, на изучение Великой Отечественной войны было всего шесть уроков. Сегодня содержание, связанное с событиями истории России, усилено. Каждая школа должна проводить 18 уроков истории в 10-м классе на тему Великой Отечественной войны, а на такие темы, как Сталинградская и Курская битвы, необходимо выделять отдельные уроки — по одному часу в 10-м классе.