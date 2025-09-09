В новосибирском метрополитене выбрали нового диктора

Наталья Ермакова — профессиональный лектор и музыковед с 14-летним стажем работы в филармонии. Она окончила теоретический факультет Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки в 2012 году. Сейчас её голос можно услышать на первом пути метро в направлении станции «Площадь Маркса».