В новосибирском метрополитене выбрали нового диктора

Им стала Наталья Ермакова, профессиональный лектор и музыковед.
Завершился конкурс на выбор нового голоса Новосибирского метрополитена. Победу одержала Наталья Ермакова, о чём сообщила директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова в своих социальных сетях.
Наталья Ермакова — профессиональный лектор и музыковед с 14-летним стажем работы в филармонии. Она окончила теоретический факультет Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки в 2012 году. Сейчас её голос можно услышать на первом пути метро в направлении станции «Площадь Маркса».
Конкурс на отбор голоса принимали участие не только артисты местных театров, но и опытные дикторы телевидения.