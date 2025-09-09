«Драгоценная афера»: мошенники стали обманывать россиян с покупкой украшений

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты убеждают граждан инвестировать все свои сбережения в приобретение драгоценностей с последующей передачей товара курьеру. Об этом пишет РИА Новости.
Мошенники действуют по следующей схеме: под видом представителей органов правопорядка они входят в доверие к жертве и, ссылаясь на необходимость обезопасить ее финансы, вынуждают снять все накопления со счетов.
Потом аферисты принуждают к покупке на эти средства ценных ювелирных украшений для последующей передачи злоумышленникам.
На следующем этапе мошенники отправляют к жертве курьера для изъятия украшения. После успешного выполнения операции связь с потерпевшей стороной прекращается.
Накануне в МВД предупредили, что мошенники стали просить россиянам позвонить якобы участковому по поддельному номеру.