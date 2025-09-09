Ричмонд
«Драгоценная афера»: мошенники стали обманывать россиян с покупкой украшений

Телефонные мошенники придумали схему обмана с покупкой украшений.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты убеждают граждан инвестировать все свои сбережения в приобретение драгоценностей с последующей передачей товара курьеру. Об этом пишет РИА Новости.

Мошенники действуют по следующей схеме: под видом представителей органов правопорядка они входят в доверие к жертве и, ссылаясь на необходимость обезопасить ее финансы, вынуждают снять все накопления со счетов.

Потом аферисты принуждают к покупке на эти средства ценных ювелирных украшений для последующей передачи злоумышленникам.

На следующем этапе мошенники отправляют к жертве курьера для изъятия украшения. После успешного выполнения операции связь с потерпевшей стороной прекращается.

Накануне в МВД предупредили, что мошенники стали просить россиянам позвонить якобы участковому по поддельному номеру.