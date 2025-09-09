Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Песков уточнил, что мошенники звонили и его родственникам.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что неоднократно сталкивался со звонками мошенников, отметив, что он «не попадался на удочку».

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», —сказал Песков в разговоре с агентством ТАСС на полях Восточного экономического форума.

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что мошенники звонили и его родственникам. По словам Пескова, это были ситуации «прямо на грани».

«Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками, а также выступил за скорейшее введение ответственности за телефонные дипфейки.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше