Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что неоднократно сталкивался со звонками мошенников, отметив, что он «не попадался на удочку».
«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», —сказал Песков в разговоре с агентством ТАСС на полях Восточного экономического форума.
При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что мошенники звонили и его родственникам. По словам Пескова, это были ситуации «прямо на грани».
«Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с мошенниками, а также выступил за скорейшее введение ответственности за телефонные дипфейки.