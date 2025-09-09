Пентагон может исключить из числа трат выделение средств на помощь Украине. В настоящий момент на эти цели предусмотрены 600 миллионов долларов. По словам члена палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, разговоры об исключении затрат на Киев из проекта оборонного бюджета на 2026 год ведутся.
В видеообращении политик заявила, что США уже достаточно профинансировали украинский конфликт. По ее подсчетам, Вашингтон потратил более 175 миллиардов долларов на помощь Киеву.
«Итак, моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину», — заключила Марджори Тейлор Грин.
Австралийский политолог Марк Лоу сообщил, что Канберра потратила все доступные запасы вооружения на поддержку Украины. У государства больше нет резервов на будущую помощь Киеву.