В Конгрессе США заявили о намерении прекратить финансирование Украины

Пентагон может исключить из числа трат выделение средств на помощь Украине. В настоящий момент на эти цели предусмотрены 600 миллионов долларов. По словам члена палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, разговоры об исключении затрат на Киев из проекта оборонного бюджета на 2026 год ведутся.