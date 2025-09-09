Бандиты, Голливуд и жертва ради мужа: трагическая судьба Надежды Румянцевой

Одним из самых трагичных моментов в личной жизни Румянцевой стало отсутствие собственных детей. Как признавался позже ее муж, Надежда очень хотела родить ребенка, но он был против из-за постоянных командировок и занятости. «Никогда себе этого не прощу. Надя очень хотела родить, но я был против. Поэтому, к сожалению, она делала аборты. Пока я думал, что еще успеем, годы и пролетели», — с горечью вспоминал Хштоян в интервью «Экспресс Газете».