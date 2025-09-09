Ричмонд
Американский учёный проплыл в океане более 40 км на лодке из грибов

Миколог из США выращивал каяк из грибов полтора месяца.

Источник: Аргументы и факты

Американский миколог и художник Сэм Шумейкер смог проплыть в океане почти 42 км на лодке, выращенной из грибов, написала газета The Guardian.

Мужчина залил органическую смесь с мицелием в форму старого каяка. Грибница разрослась за полтора месяца и заполнила контуры корпуса. Ещё три месяца заняла сушка изделия. Вес получившейся лодки составил 48 кг.

Шумейкер плыл на ней в океане 12 часов. За это время испытал морскую болезнь и столкнулся с пятнадцатиметровым китом. Миколог надеется, что его проект вызовет интерес к возможностям грибов как экологичной замене пластику. Вместе с тем выращенная лодка по своим характеристикам пока уступает заводским аналогам.

Напомним, в апреле стало известно, что житель Австралии сделал лодку из гигантской тыквы и проплыл в ней около мили (примерно 1,6 км) по реке. Овощ весом в 407 кг он взял у друга, который вырастил плод и после принял участие в специализированном конкурсе агрономов.