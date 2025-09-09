в Новосибирске увеличивается число детей с расстройствами аутистического спектра

Расстройства аутистического спектра у трети горожан выявляют в возрасте до трёх лет.
За последние пять лет в Новосибирске вдвое увеличилось количество семей, обращающихся за помощью из-за подозрений на расстройства аутистического спектра (РАС) у детей, о чём сообщает новосибирский Муниципальный центр психолого-педагогической помощи.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что треть всех обращений касается детей младше трёх лет. Если в 2018 году такие случаи составляли 18% от общего числа, то сейчас их доля достигла 30%.
Новосибирские специалисты осваивают передовые программы помощи. Группа профессионалов прошла обучение по программе ASSERT — одной из ведущих мировых программ интенсивной поведенческой терапии. Программа включает 20 часов занятий в неделю на протяжении 11 месяцев и направлена на развитие речи, навыков самообслуживания и социализации.
Но единственный в городе центр с сертифицированными тренерами может обучить лишь около 12 семей в год, при этом спрос значительно превышает имеющиеся возможности.