Федеральные льготники Хабаровского края могут изменить форму соцуслуг до 1 октября

Выбрать можно натуральную, денежную форму или их комбинацию. Большинству обладателей набора он оформляется в натуральной форме, то есть непосредственно услугами. Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них полностью или частично в пользу компенсации деньгами. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой.
«Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант обеспечения. Процесс выбора достаточно прост. Необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Сделать это можно через электронный сервис на портале госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или многофункциональном центре. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжится до тех пор, пока человек не подаст новое заявление», — сказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Размер полной компенсации набора социальных услуг деньгами составляет 1 728.46 рубля в месяц. Правительство ежегодно повышает сумму денежного эквивалента по уровню инфляции. С февраля стоимость набора составляет:
Лекарства и медицинские изделия; продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1 331,30 рубля в месяц. Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.
Как напоминает пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО, федеральными льготниками являются граждане с инвалидностью (в том числе дети), участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Все они имеют право на набор социальных услуг.