Федеральные льготники Хабаровского края могут изменить форму соцуслуг до 1 октября

Выбрать можно натуральную, денежную форму или их комбинацию. Большинству обладателей набора он оформляется в натуральной форме, то есть непосредственно услугами. Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может отказаться от них полностью или частично в пользу компенсации деньгами. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой.