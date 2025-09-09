Симоньян рассказала о состоянии после операции: «Уже даже грызу шоколадку»

Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии после перенесенной операции. Так, журналистка опубликовала в Telegram-канале сообщение о том, что успешно перенесла хирургическое вмешательство и уже отошла от действия анестезии.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала глава RT.
Кроме этого, Симоньян выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в этот момент, а также добавила, что дальнейшее исцеление всецело зависит от воли Господа.
«Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — уточнила Симоньян.
Напомним, что накануне в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» журналистка сообщила о необходимости сложной операции из-за диагностированного на прошлой неделе тяжелого заболевания.
При этом в студию она вышла с недавно врученным ей Патриархом Кириллом орденом святой княгини Ольги, указав, что хирургическое вмешательство предстоит провести именно в той области, где была приколота награда.
Симоньян призналась, что о своем тяжелом диагнозе она узнала буквально за неделю до эфира. Изначально она не была уверена, стоит ли личную историю предавать огласке. Однако в итоге медиаменеджер руководствовалась принципами прозрачности и ответственности перед своей аудиторией, желая донести информацию из первых уст и не допустить распространения ложных слухов в Telegram-каналах.
Она объяснила, что еще одним ее мотивом стало желание оказать моральную поддержку людям, проходящим через аналогичные трудности.
Глава RT также акцентировала, что считает своим долгом не умалчивать правду. Этим она стремится поддержать тех, кто столкнулся с серьезными болезнями, и продемонстрировать, что даже в самой сложной ситуации необходимо находить в себе силы для надежды.
Напомним, что ранее супруг Симоньян — режиссер Тигран Кеосаян в конце 2024 года пережил клиническую смерть, после чего впал в кому.
Позднее, в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Симоньян рассказала, как вера и молитвы многих людей о здоровье ее супруга помогает ей самой.