Симоньян рассказала о состоянии после операции: «Уже даже грызу шоколадку»

Симоньян призналась, что о своем тяжелом диагнозе она узнала буквально за неделю до эфира. Изначально она не была уверена, стоит ли личную историю предавать огласке. Однако в итоге медиаменеджер руководствовалась принципами прозрачности и ответственности перед своей аудиторией, желая донести информацию из первых уст и не допустить распространения ложных слухов в Telegram-каналах.