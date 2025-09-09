Задержанный в Афганистане этнограф Каверин возвращается в Россию: что известно о его освобождении

Этнограф Святослав Каверин возвращается в Россию. Он находился на территории Афганистана с июля 2025 года. Его задержали якобы за попытку «контрабанды». В понедельник, 8 сентября, россиянин вылетел из Кабула в Москву. Об этом этнограф рассказал в Telegram-канале.
Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Святослав Каверин отметил, что находился без интернета 52 дня. Вечером 8 сентября он вылетел в Москву, что стало следствием работы Посольства.
«Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — поделился Святослав Каверин.
Как стало известно ранее, этнограф был задержан талибами (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) в городе Кундуз. Его подозревали в контрабанде украшений.