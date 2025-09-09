Задержанный в Афганистане этнограф Каверин возвращается в Россию: что известно о его освобождении

Этнограф Святослав Каверин возвращается в Россию. Он находился на территории Афганистана с июля 2025 года. Его задержали якобы за попытку «контрабанды». В понедельник, 8 сентября, россиянин вылетел из Кабула в Москву. Об этом этнограф рассказал в Telegram-канале.