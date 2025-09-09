Небольшое похолодание прогнозируют в мегаполисах Казахстана сегодня

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра — 5,7 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
Отметим, по информации «Казгидромет», в период с 9 по 11 сентября на большей части территории республики будет определять западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.