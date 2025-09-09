Топ полётов летнего сезона-2025: самые востребованные рейсы из Новосибирска

Чаще всего новосибирцы летали в Москву, Сочи, Иркутск и Владивосток.
Аэропорт Толмачёво показал впечатляющие результаты за летний сезон. С июня по август небо над Новосибирском покинуло 11 551 воздушное судно, о чём сообщает пресс-служба аэропорта.
На внутренних линиях безусловным лидером стала Москва, куда отправились 436 403 пассажира. На втором месте оказался популярный курортный город Сочи с показателем 250 137 человек. Значительный интерес также вызвали рейсы в Иркутск (93 140 пассажиров) и Владивосток (85 480 человек).
Международное сообщение продемонстрировало высокий спрос на перелёты в азиатском направлении. Наибольшее количество пассажиров выбрали Ташкент (43 798 человек). Не отставал и Бишкек, принявший 41 195 путешественников. Третью строчку занял Пекин с результатом 33 454 пассажира. Завершил четвёрку популярных маршрутов курортный Пхукет, куда отправились 28 871 человек.