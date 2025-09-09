Топ полётов летнего сезона-2025: самые востребованные рейсы из Новосибирска

На внутренних линиях безусловным лидером стала Москва, куда отправились 436 403 пассажира. На втором месте оказался популярный курортный город Сочи с показателем 250 137 человек. Значительный интерес также вызвали рейсы в Иркутск (93 140 пассажиров) и Владивосток (85 480 человек).