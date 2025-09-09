С января во Владивостоке с улиц убрано 14 бесхозных машин

С начала 2025 года с улиц Владивостока вывезли на площадку временного хранения 14 бесхозных автомобилей. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно с административно-территориальными управлениями продолжают очистку улиц от брошенного и разукомплектованного транспорта.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в последние дни работы велись на улицах Гульбиновича, Зои Космодемьянской, Борисенко, Добровольского, 3-й Строительной и Часовитина. Начальник отдела по демонтажу и хранению «СГТ» Михаил Стогов отметил, что с начала сентября было вывезено семь брошенных машин. Владельцы некоторых транспортных средств, подпадающих под определение брошенного разукомплектованного автомобиля, самостоятельно убрали их, пообещав привести в надлежащее состояние в течение месяца.
Процедура признания автохлама регламентирована постановлением главы Владивостока от 7 июня 2024 года № 1457. Сотрудники административных комиссий проводят проверку по обращениям жителей, составляют акты осмотра и выносят решения, если автомобиль отвечает установленным критериям — наличию грязи на стеклах, отсутствию номеров, спущенным колёсам, длительной коррозии, свободному доступу в салон и другим признакам. В случае признания машины бесхозной её эвакуируют на спецстоянку. Владельцы могут забрать транспортное средство в течение трёх месяцев, оплатив услуги эвакуатора и хранения, иначе автомобиль будет утилизирован.
Жители Владивостока часто сообщают в мэрию о брошенных авто во дворах и на улицах, способствуя выявлению и эвакуации таких транспортных средств. Пресс-служба администрации отмечает, что работы по очистке города не ограничиваются только автомобилями. Ежедневно сотрудники «СГТ» демонтируют незаконно установленные гаражи, торговые павильоны и рекламные конструкции.
