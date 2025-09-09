С января во Владивостоке с улиц убрано 14 бесхозных машин

Как сообщает пресс-служба администрации города, в последние дни работы велись на улицах Гульбиновича, Зои Космодемьянской, Борисенко, Добровольского, 3-й Строительной и Часовитина. Начальник отдела по демонтажу и хранению «СГТ» Михаил Стогов отметил, что с начала сентября было вывезено семь брошенных машин. Владельцы некоторых транспортных средств, подпадающих под определение брошенного разукомплектованного автомобиля, самостоятельно убрали их, пообещав привести в надлежащее состояние в течение месяца.