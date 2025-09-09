Направляющееся к Газе судно атаковали: оно принадлежит «Флотилии свободы», где участвует Тунберг

В ХАМАС тем временем отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа. Движение объявило о готовности незамедлительно сесть за стол переговоров по ситуации в Газе. Боевики отметили, что согласны обсудить освобождение всех удерживаемых в регионе заложников.