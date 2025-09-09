Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Направляющееся к Газе судно атаковали: оно принадлежит «Флотилии свободы», где участвует Тунберг

«Флотилия свободы», где участвует активистка Тунберг, заявила об атаке на судно.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные атаковали одно из суден «Флотилии свободы». Оно двигалось к сектору Газа. Известно, что в миссии «Флотилии свободы» участвует шведская активистка Грета Тунберг. Об атаке сообщили в пресс-службе Global Sumud Flotilla.

В материале говорится, что судно, предположительно, атаковал беспилотник. По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры в безопасности.

По информации «Флотилии свободы», судно шло под флагом Португалии. Оно известно под названием Family Boat.

В ХАМАС тем временем отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа. Движение объявило о готовности незамедлительно сесть за стол переговоров по ситуации в Газе. Боевики отметили, что согласны обсудить освобождение всех удерживаемых в регионе заложников.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше