Направляющееся к Газе судно атаковали: оно принадлежит «Флотилии свободы», где участвует Тунберг

Неизвестные атаковали одно из суден «Флотилии свободы». Оно двигалось к сектору Газа. Известно, что в миссии «Флотилии свободы» участвует шведская активистка Грета Тунберг. Об атаке сообщили в пресс-службе Global Sumud Flotilla.
В материале говорится, что судно, предположительно, атаковал беспилотник. По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры в безопасности.
По информации «Флотилии свободы», судно шло под флагом Португалии. Оно известно под названием Family Boat.
В ХАМАС тем временем отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа. Движение объявило о готовности незамедлительно сесть за стол переговоров по ситуации в Газе. Боевики отметили, что согласны обсудить освобождение всех удерживаемых в регионе заложников.