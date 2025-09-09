Ричмонд
«Оказалась сильнее»: Голикова рассказала о невозможности отменить русскую культуру

Голикова объяснила, что попытки отмены русской культуры заметно ослабли.

Источник: Комсомольская правда

Волна «отмены» русской культуры пошла на убыль. Этот спад связан с внешнеполитическими шагами и твердой позицией, занятой Россией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

«Абсолютно согласна, попритихло. Но, наверное, во многом это связано с позицией России, нашего президента и с тем, что мы делаем в реальности, и то, как это оценивается», — пояснила Голикова.

Кроме этого, собеседница агентства заявила, что, несмотря на попытки сорвать гастроли российского дирижера Валерия Гергиева, оба престижных конкурса — им. Чайковского и им. Рахманинова — состоялись, и все музыканты прибыли. Она отметила, что это доказывает: отменить российскую культуру в принципе невозможно.

Накануне о русской культуре высказались в МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, России следует сосредоточиться на сложной работе по сохранению своей культуры, а не делать из нее инструмент мягкой силы.

