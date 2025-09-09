Пенсии в 2026 году вырастут дважды: апрельская выплата может превысить инфляцию

Российских пенсионеров ожидает повышение выплат в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам парламентария, первая индексация страховых пенсий запланирована на 1 февраля. Их повысят на уровень фактической инфляции, которую определят в правительстве в течение января. Тогда же изменятся и другие социальные выплаты.
Второе увеличение страховых пенсий предполагается провести 1 апреля. Нилов пояснил, что данная индексация будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда. Если она состоится, то ее размер окажется выше уровня фактической инфляции.
Депутат подчеркнул, что новые правила индексации теперь в полной мере касаются и работающих пенсионеров. Что касается других видов выплат, то социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля. Индексация военных пенсий зависит от повышения окладов военнослужащих и в текущем году запланирована на 1 октября, напомнил Нилов.
Ранее стало известно, что граждане РФ будут получать пенсию, даже если никогда не были трудоустроены. Те, кто официально не работали, могут рассчитывать на выплаты по старости. Люди, которые не работали, также могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее назначают в случае потери кормильца или получения инвалидности.
Помимо прочего Социальный фонд России (СФР) может удерживать до 50% пенсии при наличии долгов и до 70% — по алиментным обязательствам. Тем не менее пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум.
Прежде член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.
KP.RU сообщил, что, по данным Соцфонда, средняя пенсия в России у женщин выше, чем у мужчин. Правда, разница между выплатами небольшая, порядка 200−300 рублей. При этом женщины получают от государства в среднем 23 249 рублей в месяц, в то время как пенсионные выплаты для мужчин составляют порядка 23 028 рублей.