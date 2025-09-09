Пенсии в 2026 году вырастут дважды: апрельская выплата может превысить инфляцию

Ранее стало известно, что граждане РФ будут получать пенсию, даже если никогда не были трудоустроены. Те, кто официально не работали, могут рассчитывать на выплаты по старости. Люди, которые не работали, также могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее назначают в случае потери кормильца или получения инвалидности.