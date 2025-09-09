Названы главные правила при организации рабочего места для школьников

Чтобы школьник учился без вреда для здоровья, важно с первых дней организовать ему правильное рабочее место. От стола и стула зависит не только удобство, но и осанка, зрение и общее самочувствие ребенка в будущем. Педиатр Евгений Тимаков рассказал KP.RU, как обустроить место для занятий.
— Парта должна быть как минимум такой ширины, чтобы когда ребенок делает уроки, его локти полностью помещались на поверхности, — объяснил врач.
По словам эксперта, оптимальная ширина стола — от 90 до 150 см, а глубина — не меньше 60 см. Монитор нужно располагать на расстоянии 50−80 см от глаз, а книги на подставке — примерно в 30−40 см. Желательно предусмотреть подставку или крючок для школьного рюкзака, чтобы он не мешал.
— Спинка стула не должна откидываться назад, а быть жестко зафиксированной, чтобы во время уроков спина опиралась на него. Так ребенок избежит сколиоза и других проблем с позвоночником, — добавил специалист.
Стул должен подходить по высоте так, чтобы колени не упирались в край, а ступни уверенно стояли на полу. Если ноги не достают, подойдут подставка или скамеечка.