Названы главные правила при организации рабочего места для школьников

По словам эксперта, оптимальная ширина стола — от 90 до 150 см, а глубина — не меньше 60 см. Монитор нужно располагать на расстоянии 50−80 см от глаз, а книги на подставке — примерно в 30−40 см. Желательно предусмотреть подставку или крючок для школьного рюкзака, чтобы он не мешал.