В РФ закрепили точное время на обучение каждому школьному предмету: что и сколько изучать

В Министерстве просвещения России определили точное время на изучение каждого предмета. Составлено поурочное планирование. Об этом уведомил министр просвещения Сергей Кравцов, транслирует РИА Новости.
В том числе, для старшеклассников будет выделено 136 часов на изучение истории. Кроме того, в 10-м классе обязали проходить 18 уроков по теме Великой Отечественной войны.
«Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать», — пояснил Сергей Кравцов.
В Госдуме тем временем предложили предоставить учителям и врачам такой же статус и льготы, как у государственных служащих. Они должны иметь, в том числе, право на пенсию за выслугу лет.