На мосту им. 60 лет ВЛКСМ в Омске начался монтаж гидроизоляции

В Омске в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ. На объекте стартовал важный этап работ — устройство гидроизоляционного слоя ортотропной плиты. Этот слой станет защитным барьером для конструкций моста, предотвращая воздействие влаги, агрессивных сред и перепадов температур. Фотографиями с объекта поделился мэр Омска Сергей Шелест.
Для выполнения работ используется современная рулонная гидроизоляция от одного из ведущих российских производителей строительных материалов. Технология предусматривает наплавление материала на тщательно подготовленную поверхность плиты, которая предварительно очищается, выравнивается и обрабатывается специальным праймером.
Фото: t.me/shelest_sn.
После завершения гидроизоляционных работ на мосту будет уложено асфальтобетонное покрытие. Оно будет размещено непосредственно на защитном слое, что обеспечит долговечность и надежность дорожного полотна.
Ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ является частью масштабного обновления транспортной инфраструктуры региона. Качественное выполнение каждого этапа работ гарантирует безопасность и комфорт для всех участников движения. Проект находится под особым контролем как мэрии Омска, так и лично губернатора региона Виталия Хоценко.
