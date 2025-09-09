На мосту им. 60 лет ВЛКСМ в Омске начался монтаж гидроизоляции

В Омске в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ. На объекте стартовал важный этап работ — устройство гидроизоляционного слоя ортотропной плиты. Этот слой станет защитным барьером для конструкций моста, предотвращая воздействие влаги, агрессивных сред и перепадов температур. Фотографиями с объекта поделился мэр Омска Сергей Шелест.