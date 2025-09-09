В Чехии спустя шесть лет задержан «скоростной демон» на Ferrari, годами уклонявшийся от полиции

Правоохранительные органы Чехии сообщили о задержании мужчины, который на протяжении нескольких лет на спортивном автомобиле Ferrari создавал опасную обстановку на автомагистралях. Как пишет New York Post, личность водителя, которого прозвали «таинственным скоростным демоном», удалось установить спустя шесть лет после начала попыток его поимки.