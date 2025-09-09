В Чехии спустя шесть лет задержан «скоростной демон» на Ferrari, годами уклонявшийся от полиции

Правоохранительные органы Чехии сообщили о задержании мужчины, который на протяжении нескольких лет на спортивном автомобиле Ferrari создавал опасную обстановку на автомагистралях. Как пишет New York Post, личность водителя, которого прозвали «таинственным скоростным демоном», удалось установить спустя шесть лет после начала попыток его поимки.
Инцидент с задержанием произошел в деревне Булк, расположенной в 37 милях от Праги. По данным издания, 51-летний мужчина управлял автомобилем в стиле «Формулы-1», используя полную гоночную экипировку. Он неоднократно был замечен за превышением скорости и уклонением от полицейских проверок, начиная с 2019 года.
Сын задержанного сообщил, что операция по задержанию его отца была масштабной. По его словам, на месте присутствовали несколько десятков полицейских машин и вертолет. Имя задержанного правоохранители пока не раскрывают.
Долгое время установить личность водителя не удавалось, поскольку его лицо было скрыто гоночным шлемом. Материалы по данному делу будут переданы для рассмотрения в административный суд.
