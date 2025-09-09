В Ангарске изъяли контрафактных товаров на 250 тысяч рублей

В Иркутской области, в городе Ангарске, выявили случай незаконной торговли. В одном из местных магазинов продавали продукцию, на которую были нанесены товарные знаки известных брендов без соответствующего разрешения. Стоимость изъятого контрафакта составила более 250 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Правоохранители установили, что у предпринимателя, занимавшегося этой деятельностью, полностью отсутствовали документы, позволяющие использовать чужие торговые марки. В связи с этим владелец точки был привлечен к административной ответственности. Суд постановил взыскать с него штраф в размере 50 тысяч рублей, а также конфисковал всю незаконную продукцию, — говорится в сообщении ведомства.
Данная мера была применена за реализацию товара с незаконным использованием чужого товарного знака и за продажу продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в магазине Тайшета продавали контрафактные товары легкой промышленности.