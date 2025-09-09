В Ангарске изъяли контрафактных товаров на 250 тысяч рублей

— Правоохранители установили, что у предпринимателя, занимавшегося этой деятельностью, полностью отсутствовали документы, позволяющие использовать чужие торговые марки. В связи с этим владелец точки был привлечен к административной ответственности. Суд постановил взыскать с него штраф в размере 50 тысяч рублей, а также конфисковал всю незаконную продукцию, — говорится в сообщении ведомства.