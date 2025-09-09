Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске изъяли контрафактных товаров на 250 тысяч рублей

В магазине продавали продукцию, на которую были нанесены товарные знаки известных брендов без разрешения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области, в городе Ангарске, выявили случай незаконной торговли. В одном из местных магазинов продавали продукцию, на которую были нанесены товарные знаки известных брендов без соответствующего разрешения. Стоимость изъятого контрафакта составила более 250 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Правоохранители установили, что у предпринимателя, занимавшегося этой деятельностью, полностью отсутствовали документы, позволяющие использовать чужие торговые марки. В связи с этим владелец точки был привлечен к административной ответственности. Суд постановил взыскать с него штраф в размере 50 тысяч рублей, а также конфисковал всю незаконную продукцию, — говорится в сообщении ведомства.

Данная мера была применена за реализацию товара с незаконным использованием чужого товарного знака и за продажу продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в магазине Тайшета продавали контрафактные товары легкой промышленности.