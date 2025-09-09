Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Франции прогнозируют перебои с авиасообщением в стране

Во Франции проводятся протесты против Байру и Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением из-за протестов, генеральная дирекция гражданской авиации страны предупредила, что речь идёт о ряде аэропортов Франции.

«В связи с демонстрациями будут наблюдаться перебои воздушного сообщения в отношении отправлением и прибытием в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви», — говорится на странице DGAC в соцсети X*.

По предварительным данным, задержки и отмены рейсов могут начаться с вечера среды.

Французские средства массовой информации обсуждают появившиеся в Сети призывы «к тотальному бессрочному бойкоту в стране с 10 сентября». Авторы призывов недовольны действиями действующего правительства премьер-министра Франсуа Байру. Во Франции проводятся протесты против Байру и французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.