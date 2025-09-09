Власти Франции прогнозируют перебои с авиасообщением в стране

Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением из-за протестов, генеральная дирекция гражданской авиации страны предупредила, что речь идёт о ряде аэропортов Франции.
«В связи с демонстрациями будут наблюдаться перебои воздушного сообщения в отношении отправлением и прибытием в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви», — говорится на странице DGAC в соцсети X*.
По предварительным данным, задержки и отмены рейсов могут начаться с вечера среды.
Французские средства массовой информации обсуждают появившиеся в Сети призывы «к тотальному бессрочному бойкоту в стране с 10 сентября». Авторы призывов недовольны действиями действующего правительства премьер-министра Франсуа Байру. Во Франции проводятся протесты против Байру и французского лидера Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.