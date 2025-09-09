Ричмонд
Грибной вояж: как ученый из США вырастил из мицелия лодку и проплыл 42 км

Миколог Шумейкер проплыл 12 часов на лодке из грибов.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает The Guardian, американский миколог и художник Сэм Шумейкер совершил заплыв в открытом океане на дистанцию почти 42 километра. Уникальность события в том, что его каяк был целиком изготовлен из мицелия — грибницы.

Технология создания лодки кардинально отличалась от обычных методов: художник буквально вырастил ее. Поместив грибницу трутовика в каяк-форму, он позволил природе сделать свою работу — через шесть недель органический материал повторил все контуры корпуса. После трех месяцев сушки каяк массой 48 кг был готов.

Преодолев маршрут в 12 часов, миколог столкнулся с морской болезнью и повстречался с китом. Однако как экспериментальная лодка, так и ее создатель успешно справились с испытанием.

При этом Шумейкер хочет, чтобы его работа показала потенциал грибов как экологичной замены пластику. Но наладить массовый выпуск таких изделий пока нельзя: их слишком долго и сложно делать, а по прочности они все еще проигрывают обычным заводским лодкам.

Ранее житель Екатеринбурга Константин Пермикин на соревнованиях в Аргентине проплыл более 40 км среди пираний, кайманов и ядовитых змей.