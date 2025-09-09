Грибной вояж: как ученый из США вырастил из мицелия лодку и проплыл 42 км

Как сообщает The Guardian, американский миколог и художник Сэм Шумейкер совершил заплыв в открытом океане на дистанцию почти 42 километра. Уникальность события в том, что его каяк был целиком изготовлен из мицелия — грибницы.
Технология создания лодки кардинально отличалась от обычных методов: художник буквально вырастил ее. Поместив грибницу трутовика в каяк-форму, он позволил природе сделать свою работу — через шесть недель органический материал повторил все контуры корпуса. После трех месяцев сушки каяк массой 48 кг был готов.
Преодолев маршрут в 12 часов, миколог столкнулся с морской болезнью и повстречался с китом. Однако как экспериментальная лодка, так и ее создатель успешно справились с испытанием.
При этом Шумейкер хочет, чтобы его работа показала потенциал грибов как экологичной замены пластику. Но наладить массовый выпуск таких изделий пока нельзя: их слишком долго и сложно делать, а по прочности они все еще проигрывают обычным заводским лодкам.
