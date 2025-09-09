Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Академия волонтерства» откроется в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 сентября в краевом центре пройдет образовательный интенсив, организованный волонтерским центром «Доброе дело». К участию приглашают всех, кто хочет заниматься добровольческой деятельностью.

Источник: Reuters

В рамках мероприятия будут организованы обучающие форматы по различным темам: знакомство с добровольческой деятельностью в стране и регионе, возможности экосистемы Добро.рф, меры поддержки добровольцев, важность сохранения окружающей среды и решения экологических проблем путем волонтерской деятельности и другие.

Также пройдет открытый диалог с приглашенным гостем, который расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, а также о роли и вкладе волонтеров в решение этих проблем.

Кроме того, в образовательной программе «Академии» появится отдельный блок для руководителей волонтерских штабов школ и профессиональных образовательных организаций. Ребята смогут научиться эффективной организации штаба активистов и мотивационной работе с его участниками, ведению отчетности, отмечает пресс-служба мэрии.

Для участия в мероприятии необходима регистрация на платформе Добро.рф. Интенсив пройдет 26 сентября с 10:00 до 16:00 в пространстве «Терра Юридикум» на Ломоносова, 50/1.