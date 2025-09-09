«Академия волонтерства» откроется в Красноярске

В рамках мероприятия будут организованы обучающие форматы по различным темам: знакомство с добровольческой деятельностью в стране и регионе, возможности экосистемы Добро.рф, меры поддержки добровольцев, важность сохранения окружающей среды и решения экологических проблем путем волонтерской деятельности и другие.
Также пройдет открытый диалог с приглашенным гостем, который расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, а также о роли и вкладе волонтеров в решение этих проблем.
Кроме того, в образовательной программе «Академии» появится отдельный блок для руководителей волонтерских штабов школ и профессиональных образовательных организаций. Ребята смогут научиться эффективной организации штаба активистов и мотивационной работе с его участниками, ведению отчетности, отмечает пресс-служба мэрии.
Для участия в мероприятии необходима регистрация на платформе Добро.рф. Интенсив пройдет 26 сентября с 10:00 до 16:00 в пространстве «Терра Юридикум» на Ломоносова, 50/1.